Шахіст Карлсен побив світову переможну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Абсолютний чемпіон світу з шахів з Норвегії Магнус Карлсен встановив світовий рекорд за кількістю безпрограшних партій поспіль, інформує УНН з посиланням на Twitter "FIDE".
Провідний гросмейстер зіграв унічию проти нідерландця Йордена ван Форестома га турнірі у Вейк-ан-Зеє, довівши свою непереможну серію до 111 ігор з класичним контролем часу.
Чемпіон світу побив рекорд росіянина (згодом став нідерландцем) Сергія Тівякова (110 ігор), встановлений в 2005 році.
Зауважимо, що крайнє фіаско 29-річного Карлсена датована ще 31 липня 2018 року.