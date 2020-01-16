Шахматист Карлсен побил мировую победную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Абсолютный чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен установил мировой рекорд по количеству беспроигрышных партий подряд, информирует УНН со ссылкой на Twitter “FIDE”.
Ведущий гроссмейстер сыграл вничью против нидерландца Йорден ван Форестома га турнире в Вейк-ан-Зее, доведя свою непобедимую серию до 111 игр с классическим контролем времени.
Чемпион мира побил рекорд россиянина (впоследствии ставшего голландцем) Сергея Тивякова (110 игр), установленный в 2005 году.
Заметим, что крайнее фиаско 29-летнего Карлсена датировано еще 31 июля 2018 года.