Шаблю та пістолет хотіли провезти через кордон з Польщею

"Шаблю знайшли в пункті пропуску “Рава-Руська” під час перевірки автомобіля “Мерседес” польської реєстрації. Нею керував громадянин України, який для проходження контролю обрав смугу руху “зелений коридор”, тим самим показуючи, що не має заборонених для переміщення предметів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для з’ясування всіх обставин на місце були викликані співробітники поліції, яким і передали знахідку.

"А через “Шегині” наш співвітчизник перевозив травматичний пістолет. Він також для оформлення обрав “зелений коридор” слідуючи автомобілем “БМВ”. Вже під час перевірки на автівку жителя Харківської області спрацювала службова собака Діна. З’ясувалося, що в ящику для зберігання дрібних речей чоловік перевозив пістолет “ПСМ-Р” калібру 9 мм та набої до нього", - додали у ДПСУ.

Вказано, що зброю вилучено працівниками ДФС.