Саблю и пистолет хотели провезти через границу с Польшей

"Саблю нашли в пункте пропуска "Рава-Русская" во время проверки автомобиля "Мерседес" польской регистрации. Ею управлял гражданин Украины, который для прохождения контроля избрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым показывая, что не имеет запрещенных для перемещения предметов" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, для выяснения всех обстоятельств на место были вызваны сотрудники полиции, которым и передали находку.

"А через "Шегини" наш соотечественник перевозил травматический пистолет. Он также для оформления выбрал "зеленый коридо р"следуя автомобилем "БМВ". Уже во время проверки на автомобиль жителя Харьковской области сработала служебная собака Дина. Выяснилось, что в ящике для хранения мелких вещей мужчина перевозил пистолет "ПСМ-Р" калибра 9 мм и патроны к нему", - добавили в ГПСУ.

Указано, что оружие изъято работниками ГФС.