СЕТАМ за час карантину продав майна на 375 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку карантину на електронному майданчику OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) було реалізовано 1143 лотів на 375 813 063 грн. Про це повідомляє пресслужба ДП, передає УНН.
Так, повідомляється що за час карантину:
- 7764 лотів з арештованим майном виставлено на торги від Державної виконавчої служби України та приватних виконавців;
- 659 лотів виставлено на торги від банків-партнерів для добровільної реалізації;
- 1297 нових користувачів зареєстровано в системі;
- 2 897 листів і звернень отримано та оброблено.
"Для наших замовників, завдяки високій конкуренції на аукціонах, було додатково зароблено понад 110 млн грн. Така статистика доводить, що карантин для нас - це дійсно не канікули і СЕТАМ продовжує ефективно виконувати свою роботу і наповнювати бюджет", - наголосив в.о. гендиректора ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.
Як повідомляв УНН, державне підприємство “СЕТАМ” на своєму електронному майданчику OpenMarket провело 26 403 успішних аукціони на 7 042 017 409 грн з використанням технології Blockchain.