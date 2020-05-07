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СЕТАМ за время карантина продал имущества на 375 млн грн

Киев • УНН

 • 15899 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. С начала карантина на электронной площадке OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) было реализовано 1143 лотов на 375813063 грн. Об этом сообщает пресс служба ГП, передает УНН.

СЕТАМ за время карантина продал имущества на 375 млн грн

Так, сообщается, что за время карантина:

- 7764 лотов с арестованным имуществом выставлено на торги от Государственной исполнительной службы Украины и частных исполнителей;
- 659 лотов выставлено на торги от банков-партнеров для добровольной реализации;
- 1297 новых пользователей зарегистрировано в системе;
- 2897 писем и обращений получено и обработано.

"Для наших заказчиков, благодаря высокой конкуренции на аукционах, было дополнительно заработано более 110 млн грн. Такая статистика доказывает, что карантин для нас - это действительно каникулы и сетами продолжает эффективно выполнять свою работу и наполнять бюджет", - подчеркнул и.о. гендиректора ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Как сообщал УНН, государственное предприятие "СЕТАМ" на своем электронной площадке OpenMarket провело 26403 успешных аукциона на 7 042 017 409 грн с использованием технологии Blockchain.

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