Сестри Кіченок пробилися до чвертьфіналу тенісного турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок слідом за свою сестрою Людмилою успішно стартувала в змаганнях у парному розряді на турнірі WTA Premier "Brisbane international", що відбувається в Австралія, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду українсько-австралійський дует у складі Надії Кіченок і Анастасії Родіонової за 1 годину 32 хвилини обіграв тайваньсько-словенську пару Чжань/Среботнік – 3:6, 7:6, (2) 10:6.
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Наступними суперницями Кіченок з Родіоновою стануть лідери посіву - тайвансько-чеська пара Чжань/Сестіни-Главачкова.
Додамо, що раніше Людмила Кіченок в дуеті із японкою Макото Ніномія вибили зі змагань пару Севастову/Кирстя – 6:1, 6:2.