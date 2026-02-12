Сесійна зала парламенту сьогодні порожня, бо депутати "отруїлися в їдальні" - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Микола Тищенко заявив, що порожня сесійна зала та неможливість розглядати питання пов'язані з отруєнням колег-нардепів. Ярослав Железняк підтвердив, що 12 лютого Рада не розглянула жодного питання через брак голосів, частково через отруєння депутатів.
Народний депутат Микола Тищенко назвав причиною порожньої сесійної зали у парламенті, а відповідно - неможливість розглядати питання, отруєння серед колег-нардепів, пише УНН.
Сесійна зала пуста. як сказав Олександр Корнієнко - немає потенціалу зали. Чому нема? Тому що отруїлися депутати, і вимушено припинена діяльність парламенту України під час війни, ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні
Доповнення
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у четвер, 12 лютого, Верховна Рада України під час пленарного засідання не розглянула жодне питання через брак голосів.
"Частково правда через отруєння депутатів (як говорять вчора у їдальні). І багато у відрядженнях", - зазначив Железняк.