Сессионный зал парламента сегодня пуст, потому что депутаты "отравились в столовой" - нардеп

Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 15008 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 55786 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 39791 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 52115 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 41395 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 33677 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 28798 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 55857 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20490 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 32602 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 29949 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 4884 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 11973 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 17487 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 55857 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 49596 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 51178 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 60794 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 73042 просмотра
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 17626 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 28096 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 29837 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 30383 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 31627 просмотра
Сессионный зал парламента сегодня пуст, потому что депутаты "отравились в столовой" - нардеп

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что пустой сессионный зал и невозможность рассматривать вопросы связаны с отравлением коллег-нардепов. Ярослав Железняк подтвердил, что 12 февраля Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов, частично из-за отравления депутатов.

Сессионный зал парламента сегодня пуст, потому что депутаты "отравились в столовой" - нардеп

Народный депутат Николай Тищенко назвал причиной пустого сессионного зала в парламенте, а соответственно - невозможность рассматривать вопросы повестки дня, отравление среди коллег-нардепов, пишет УНН.

Сессионный зал пуст. Как сказал Александр Корниенко - нет потенциала зала. Почему нет? Потому что отравились депутаты, и вынужденно прекращена деятельность парламента Украины во время войны, мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой

- сказал Тищенко на видео в Telegram.

Дополнение

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в четверг, 12 февраля, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов.

"Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И многие в командировках", - отметил Железняк.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Николай Тищенко
Верховная Рада