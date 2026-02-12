Сессионный зал парламента сегодня пуст, потому что депутаты "отравились в столовой" - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Николай Тищенко заявил, что пустой сессионный зал и невозможность рассматривать вопросы связаны с отравлением коллег-нардепов. Ярослав Железняк подтвердил, что 12 февраля Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов, частично из-за отравления депутатов.
Народный депутат Николай Тищенко назвал причиной пустого сессионного зала в парламенте, а соответственно - невозможность рассматривать вопросы повестки дня, отравление среди коллег-нардепов, пишет УНН.
Сессионный зал пуст. Как сказал Александр Корниенко - нет потенциала зала. Почему нет? Потому что отравились депутаты, и вынужденно прекращена деятельность парламента Украины во время войны, мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой
Дополнение
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в четверг, 12 февраля, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов.
"Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И многие в командировках", - отметил Железняк.