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Сервісні центри МВС відновлюватимуть роботу з 12 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сервісні центри МВС та територіальні підрозділи ДМС планують повертатися до звичайного режиму роботи з 12 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Сервісні центри МВС відновлюватимуть роботу з 12 травня

“Сервісні центри МВС та територіальні підрозділи ДМС повертатимуться до звичайного режиму роботи з 12 травня. Скасування обмежень, встановлених у зв’язку із запровадженням карантину, відбуватиметься з урахуванням епідеміологічної ситуації у регіонах, а також відновлення транспортного сполучення у містах", - зазначили у МВС.

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, як вказано, планують розширити графіки роботи та збільшити кількість послуг, які надаватимуться громадянам України, іноземцям й особам без громадянства.

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за попереднім записом в електронну чергу через функціонал офіційного вебсайту Головного сервісного центру МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис громадян здійснюватиметься за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області, додали у міністерстві.

"Окрім того, надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 кв. м, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, сервісні центри МВС на період карантину змінювали режим роботи.

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