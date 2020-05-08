Сервисные центры МВД будут возобновлять работу с 12 мая

"Сервисные центры МВД и территориальные подразделения ГМС булут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также возобновления транспортного сообщения в городах", - отметили в МВД.

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", как указано, планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области, добавили в министерстве.

"Кроме того, предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного человека на 10 кв. м, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски", - сообщили в МВД.

Напомним, сервисные центры МВД на период карантина меняли режим работы.