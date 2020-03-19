Під час карантину не проводитимуть іспитів на посвідчення водія

КИЇВ. 19 березня. УНН. На період карантину у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не проводитимуть іспитів з підготовки чи перепідготовки водіїв транспортних засобів. Про це йдеться у повідомлені на сайті Головного сервісного центру МВС України, передає УНН.