Під час карантину не проводитимуть іспитів на посвідчення водія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На період карантину у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не проводитимуть іспитів з підготовки чи перепідготовки водіїв транспортних засобів. Про це йдеться у повідомлені на сайті Головного сервісного центру МВС України, передає УНН.
“Не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність щодо складення іспиту із підготовки/перепідготовки водіїв транспортних засобів”, — зазначили в МВС.
Також повідомляється, що територіальні сервісні центри МВС продовжують надавати адміністративні послуги у звичайному режимі, проте з метою запобігання поширення епідемії коронавірусної інфекції, зокрема, до приміщення сервісних центрів запрошуються лише безпосередні отримувачі послуг.
Окрім того, у приміщенні центру дозволено перебувати не більше 10 осіб, які отримують послуги, а інші очікують запрошення за його межами.
“Просимо громадян, які мають ознаки будь-якого вірусного захворювання, утриматись від відвідувань сервісних центрів МВС”, — закликали у центрі.
Водночас, зазначається в повідомленні, не виходячи із дому, можливо отримати послуги через Електронний кабінет водія онлайн, а також дистанційно можливо замовити та отримати довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.
Як повідомляв УНН, МВС дало роз’яснення щодо штрафів та позбавлення волі за порушення карантину.