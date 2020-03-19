Во время карантина не будут проводить экзаменов на водительское удостоверение

КИЕВ. 19 марта. УНН. На период карантина в сервисных центрах Министерства внутренних дел не будут проводить экзаменов по подготовке или переподготовке водителей транспортных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, передает УНН.