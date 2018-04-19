Сертифікати аудиторів НАССР мають лише 318 інспекторів Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні лише 318 ветеринарних інспекторів Держпродспоживслужби з усіх регіонів України мають право перевіряти операторів ринку щодо впровадження системи аналізу небезпек і критичних точок контролю (НАССР). Про це у своєму блозі написала доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції НУБІП Юлія Слива, передає УНН.
“Зараз в Україні існує лише 318 державних інспекторів, що отримали кваліфікацію аудиторів, які мають право перевіряти операторів ринку та 58 провідних аудиторів, які мають повноваження в подальшому навчати колег в регіонах щодо процедур проведення аудиту впровадження принципів НАССР в межах проведення заходів державного контролю”, — пояснила вона.
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Як відомо, з 4 квітня поточного року в Україні набрав чинності ЗУ “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” (№2042)
Згідно з вказаним документом, інспектори Держпродспоживслужби отримали право перевіряти попередньо визначені підприємства харчового напрямку.
Нагадаємо, наявність сертифікату НАССР не звільняє підприємство від перевірки.
Також нагадаємо, за словами нардепа Сергія Тригубенка, дедлайни щодо запровадження НАССР не повинні призводити до того, що підприємці лише формально “втілюватимуть” систему на своїх виробництвах.
“З моєї точки зору, поспішати у такому важливому процесі не варто. Щоб не звести все це до формальності і папірців. Адже насправді не держава має нести відповідальність за продукцію, за її якість і безпечність, а саме її виробник. Тому лише свідоме запровадження НАССР стимулюватиме розвиток підприємств та здорову конкуренції між ними”, — зазначив політик.