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Сертификаты аудиторов НАССР имеют только 318 инспекторов Госпродпотребслужбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня только 318 ветеринарных инспекторов Госпродпотребслужбы из всех регионов Украины имеют право проверять операторов рынка по внедрению системы анализа опасностей и критических точек контроля (НАССР). Об этом в своем блоге написала доцент кафедры стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции НУБИП Юлия Слива, передает УНН.

Сертификаты аудиторов НАССР имеют только 318 инспекторов Госпродпотребслужбы

“Сейчас в Украине существует только 318 государственных инспекторов, получивших квалификацию аудиторов, имеющих право проверять операторов рынка и 58 ведущих аудиторов, которые имеют полномочия в дальнейшем обучать коллег в регионах по процедурам проведения аудита внедрения принципов НАССР в рамках проведения мероприятий государственного контроля”, — пояснила она.

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Как известно, с 4 апреля текущего года в Украине вступил в силу ЗУ “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных” (№2042)

Согласно указанному документу, инспекторы Госпродпотребслужбы получили право проверять предварительно определенные предприятия пищевого направления.

Напомним, наличие сертификата НАССР не освобождает предприятие от проверки.

Также напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, дедлайны по внедрению НАССР не должны приводить к тому, что предприниматели только формально “воплощать” систему на своих производствах.

“С моей точки зрения, спешить в таком важном процессе не стоит. Чтобы не свести все это к формальности и бумажкам. Ведь на самом деле не государство должно нести ответственность за продукцию, за ее качество и безопасность, а именно ее производитель. Поэтому только сознательное введение НАССР стимулировать развитие предприятий и здоровую конкуренции между ними”, — отметил политик.

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