Серіал Ahsoka: оприлюднено новий трейлер з датою прем'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Прем'єра серіалу Ahsoka від платформи Disney+ запланована на 23 серпня. Він стане продовженням мультсеріалу "Зоряні війни: Повстанці" та другого сезону "Мандалорця", передає УНН.
Деталі
Одну із ролей у серіалі Ahsoka грає українська акторка Іванна Сахно.
Деталей про персонажа українки відомо небагато - лише те, що її, можливо, звуть Шин.
Додамо
Згідно з офіційним синопсисом, дія розгорнеться після падіння Імперії. Серіал розповість про колишнього лицаря-джедая Ашоку Тано (Розаріо Доусон), яка вирушає у подорож, щоб розслідувати нову загрозу галактичного масштабу. Історія безпосередньо перетинається з подіями серіалу "Зоряні війни: Повстанці", тому на екрані з'являться такі персонажі, як Сабіна Рен (Наташа Лю Бордіццо), Езра Бріджер (Еман Есфанді), Гера Сіндулла (Мері Елізабет Вінстед) та Гранд-Адмірал Трандс Міккельсен). Багато хто з цих героїв фігурує у новому ролику.
Розробкою серіалу керує Дейв Філоні, який раніше працював над "Зоряними війнами: Війни клонів", "Мандалорцем" та "Книгою Боби Фетта".