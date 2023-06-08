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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сериал Ahsoka: обнародован новый трейлер с датой премьеры

Киев • УНН

 • 773511 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Премьера сериала Ahsoka от платформы Disney+ запланирована на 23 августа. Он станет продолжением мультсериала "Звездные войны: Повстанцы" и второго сезона "Мандалорца", передает УНН

Сериал Ahsoka: обнародован новый трейлер с датой премьеры

Детали

Одну из ролей в сериале Ahsoka играет украинская актриса Иванна Сахно.

Деталей о персонаже украинки известно немного - лишь то, что ее, возможно, зовут Шин.

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Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Согласно официальному синопсису, действие развернется после падения Империи. Сериал расскажет о бывшем рыцаре-джедае Ашоке Тано (Розарио Доусон), которая отправляется в путешествие, чтобы расследовать новую угрозу галактического масштаба. История напрямую пересекается с событиями сериала "Звездные войны: Повстанцы", поэтому на экране появятся такие персонажи, как Сабина Рен (Наташа Лю Бордиццо), Эзра Бриджер (Эман Эсфанди), Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстед) и Гранд-Адмирал Трандс Миккельсен). Многие из этих героев фигурируют в новом ролике.

Разработкой сериала руководит Дэйв Филони, который ранее работал над "Звёздными войнами: Войны клонов", "Мандалорцем" и "Книгой Бобы Фетта".

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