Сериал Ahsoka: обнародован новый трейлер с датой премьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Премьера сериала Ahsoka от платформы Disney+ запланирована на 23 августа. Он станет продолжением мультсериала "Звездные войны: Повстанцы" и второго сезона "Мандалорца", передает УНН.
Детали
Одну из ролей в сериале Ahsoka играет украинская актриса Иванна Сахно.
Деталей о персонаже украинки известно немного - лишь то, что ее, возможно, зовут Шин.
Согласно официальному синопсису, действие развернется после падения Империи. Сериал расскажет о бывшем рыцаре-джедае Ашоке Тано (Розарио Доусон), которая отправляется в путешествие, чтобы расследовать новую угрозу галактического масштаба. История напрямую пересекается с событиями сериала "Звездные войны: Повстанцы", поэтому на экране появятся такие персонажи, как Сабина Рен (Наташа Лю Бордиццо), Эзра Бриджер (Эман Эсфанди), Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстед) и Гранд-Адмирал Трандс Миккельсен). Многие из этих героев фигурируют в новом ролике.
Разработкой сериала руководит Дэйв Филони, который ранее работал над "Звёздными войнами: Войны клонов", "Мандалорцем" и "Книгой Бобы Фетта".