Середня ціна консультації лікаря становить від 50 до 600 гривень - опитування киян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Середня сума, яку пацієнти сплачують при зверненні до лікаря за первинною консультацією становить від 50 до 600 гривень, передає УНН з посиланням на дані опитування.
“Взагалі за Конституцією і за законом це все є безкоштовним ( медичні консультації — ред..) але в умовах нашого життя, наших лікарень і наших заробітних плат, то можливо, що людина і віддячить. Я думаю, що за консультацію гривень 50, так як це консультація, а не лікування”, — сказав киянин Ігор.
На думку киянина Олексія, консультація лікаря може коштувати і дорожче, особливо, коли допомога потрібна пацієнтові у вихідний день.
“Ціна консультації в середньому від 200 до 600 гривень. Чому 600, тому що буває у вихідний день і клінік, які надають послуги у вихідний день дуже мало, тому там консультація може коштувати до 600 грн, в залежності від фахівця”, -він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку киян, українцям мало доступні якісні медичні консультації.
При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.
Разом з тим, серед приватних лікарень, є такі які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безоплатній основі.
Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога пропонують, зокрема, у медичному центрі Клініка Спіженка. Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.