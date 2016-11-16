Средняя цена консультации врача составляет от 50 до 600 гривен - опрос киевлян

"Вообще по Конституции и по закону это все является бесплатным (медицинские консультации - ред ..) но в условиях нашей жизни, наших больниц и наших заработных плат, то возможно, что человек и отблагодарит. Я думаю, что за консультацию гривен 50, так как это консультация, а не лечение ", - сказал киевлянин Игорь.

По мнению киевлянина Алексея, консультация врача может стоить и дороже, особенно, когда помощь нужна пациенту в выходной день.

"Цена консультации в среднем от 200 до 600 гривен. Почему 600, потому что бывает в выходной день и клиник, предоставляющих услуги в выходной день очень мало, поэтому там консультация может стоить до 600 грн, в зависимости от специалиста ", -он.

Напомним, как сообщал УНН, по мнению киевлян, украинцам мало доступны качественные медицинские консультации .

При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача .

Вместе с тем, среди частных больниц, есть такие которые предоставляют возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на беcплатной основе.

Такую услугу, бесплатную консультацию онколога предлагают, в частности, в медицинском центре Клиника Спиженко. Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте .