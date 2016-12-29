Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 17,65%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 29 грудня становить 17,65%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 16,95%, у доларах — 5,20%, євро — 4,10%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 16,34%, у доларах — 4,44%, євро — 2,82%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 17,65%, у доларах —5,82%, євро — 4,88%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.