Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 17,65%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 29 декабря составляет 17,65%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 16,95%, в долларах — 5,20%, евро — 4,10%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 16,34%, в долларах — 4,44%, евро — на 2,82%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 17,65%, в долларах -5,82%, евро — 4,88%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.