Середній розмір допомоги з безробіття збільшився у жовтні на 91 грн - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У жовтні поточного року в порівнянні з вереснем цього ж року середній розмір допомоги по безробіттю збільшився в Україні на 91 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними Держстатистики, у жовтні 2016 року середній розмір допомоги по безробіттю становив 1884 грн проти 1793 грн у вересні 2016 року. При цьому, серед зареєстрованих 316,2 тис. осіб безробітних лише 245,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Водночас, дані Держстатистики свідчать, що у жовтні 2016 року в порівнянні з вереснем 2016 року кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 25,3 тисяч осіб або на 7,4%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, середній розмір допомоги по безробіттю збільшився у вересні на 52 грн.