Средний размер пособия по безработице увеличился в октябре на 91 грн - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В октябре текущего года по сравнению с сентябрем этого же года средний размер пособия по безработице увеличился в Украине на 91 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По данным Госстатистики, в октябре 2016 года средний размер пособия по безработице составил 1884 грн против 1793 грн в сентябре 2016 года. При этом, среди зарегистрированных 316,2 тыс. человек безработных только 245,7 тыс. человек получают пособие по безработице.
В то же время, данные Госстатистики свидетельствуют, что в октябре 2016 года в сравнении с сентябрем 2016 количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 25,3 тыс. человек или на 7,4%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, средний размер пособия по безработице увеличился в сентябре на 52 грн.