Серед загиблих внаслідок теракту в Ізраїлі двоє українців - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Жертвами теракту у місті Бней-Браку в Ізраїлі стали двоє громадян України, які працювали в країні, з посиланням на дні поліції повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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"Поліція повідомляє, що двоє неназваних жертв теракту в Бней-Браку є громадянами України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними поліції, українцям було 23 та 32 роки. Вони були вбиті у продуктовому магазині на вулиці Бялик.
"Чоловіки сиділи біля входу в магазин, коли 26-річний терорист Діаа Хамарше відкрив вогонь", - зазначається у повідомленні.
Жодних додаткових подробиць про них не наводиться, і невідомо, як довго вони перебували в Ізраїлі.
Доповнення
Арабський стрілок убив щонайменше п'ятьох людей у передмісті Тель-Авіва у вівторок, 29 березня. Раніше у ЗМІ зазначалося, що жертвами теракту могли стати двоє українців.
У Telegram написали, що загиблі іноземці, ймовірно, українці, два роки працювали в Бней-Браку та були відомі багатьом місцевим людям.