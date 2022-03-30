Среди погибших в результате теракта в Израиле двое украинцев - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Жертвами теракта в городе Бней-Брака в Израиле стали двое граждан Украины, которые работали в стране, с ссылкой на дне полиции сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
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"Полиция сообщает, что двое неназванных жертв теракта в Бней-Брака являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.
Детали
По данным полиции, украинцам было 23 и 32 года. Они были убиты в продуктовом магазине на улице Бялик.
"Мужчины сидели у входа в магазин, когда 26-летний террорист Диаа Хамарше открыл огонь", - отмечается в сообщении.
Никаких дополнительных подробностей о них не приводится, и неизвестно, как долго они находились в Израиле.
Дополнение
Арабский стрелок убил по меньшей мере пятерых человек в пригороде Тель-Авива во вторник, 29 марта. Ранее в СМИ отмечалось, что жертвами теракта могли стать двое украинцев.
В Telegram написали, что погибшие иностранцы, вероятно, украинцы, два года работали в Бней-Брака и были известны многим местным людям.