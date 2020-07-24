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Серед прикордонників виявили вже 164 інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Держприкордонслужбі зафіксовано 164 випадки захворювання на COVID-19, з яких минулої доби підтверджено три нових випадки. Водночас понад 100 людей у відомстві одужали від хвороби. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Минулої доби підтверджено три нових випадки інфікування прикордонників. Станом на 24 липня за результатами тестування військовослужбовців та працівників ДПСУ зафіксовано 164 позитивних тести на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 107, ще 55 осіб продовжують лікуватися – 24 стаціонарно та 31 – амбулаторно. Зафіксовано два летальних випадки.

Також під контролем медиків наразі перебувають понад 180 прикордонників, які контактували з хворими.

Нагадаємо, в Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972.

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