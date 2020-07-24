Среди пограничников обнаружили уже 164 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Госпогранслужбе зафиксировано 164 случая заболевания COVID-19, из которых за прошедшие сутки подтверждено три новых случая. В то же время более 100 человек в ведомстве выздоровели от болезни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"За прошедшие сутки подтверждено три новых случая инфицирования пограничников. По состоянию на 24 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников ГПСУ зафиксировано 164 положительных тесты на COVID-19", - говорится в сообщении.
Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 107, еще 55 человек продолжают лечиться - 24 стационарно и 31 - амбулаторно. Зафиксировано два летальных случая.
Также под контролем медиков сейчас находятся более 180 пограничников, которые контактировали с больными.
Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.