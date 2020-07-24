Серед медиків виявили вже понад 8 тисяч випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні станом на сьогодні зареєстровано 8196 підтверджених випадків COVID-19 серед медиків. Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 серед медиків зафіксована у Львівській області - 959. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на 24 липня всього в Україні зареєстровано 8196 підтверджених випадків COVID-19 серед медиків", - йдеться у повідомленні.
Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у: Львівській області — 959, Чернівецькій — 697, Закарпатській — 639, Києві — 628, Рівненській області — 585.
"Один із способів захисту медиків від COVID-19 є правильно підібрані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Їх обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування", - вказали у ЦГЗ.
Нагадаємо, станом на ранок 24 липня в Україні зафіксовано вже 62,8 тисячі випадків COVID-19, за останню добу виявили 972 інфікованих.
Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.