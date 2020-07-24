Среди медиков обнаружили уже более 8 тысяч случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине на сегодня зарегистрировано 8196 подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков зафиксировано во Львовской области - 959. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
"По состоянию на 24 июля всего в Украине зарегистрировано 8196 подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в: Львовской области - 959, Черновицкой - 697, Закарпатской - 639, Киеве - 628, Ровенской области - 585.
"Один из способов защиты медиков от COVID-19 является правильно подобранные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Их выбирают, учитывая характер взаимодействия с пациентом и потенциальный путь инфицирования", - указали в ЦОС.
Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировано уже 62,8 тысячи случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 972 инфицированных.
Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.