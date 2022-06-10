Сербія має підтримати санкції проти росії, якщо прагне вступити в ЄС - канцлер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує, що санкції проти росії буде підтримано всіма країнами, які подають заявку на членство в ЄС, включаючи Сербію. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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«Це страшна, безглузда війна, розв'язана за імперіалістичне бачення росії. Ось чому так важливо, щоб Європейський Союз і всі ми були солідарні з Україною та допомагали їй захищатись від цього нападу", - сказав Шольц президенту Сербії Олександру Вучичу під час спільної пресконференції у Бєлграді в п'ятницю.
«Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя, — додав канцлер. — росія має дійти розуміння з Україною».
«Зрозуміло, що угода також має остаточно прояснити питання про визнання Косова, тому що немислимо, щоб дві країни, які не визнають одна одну, стали членами ЄС», - заявив Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Косово Альбін Курті в Пріштіні в п'ятницю.
«Сьогодні я ще раз прошу обидві сторони про чітку прихильність до цього діалогу. Усі повинні зближуватися один з одним, хоч би як важко це іноді не було», — додав він.
Деталі
Вучич відкинув «загрози» та «тиск» на Сербію, коли йдеться про визнання та діалог із Косово.
Контекст
Косово, яке з 2008 року є незалежною державою, наразі має лише статус потенційного кандидата у ЄС. Нині більшість населення Косово складають албанці.
Сербія продовжує претендувати на Косово як на свою територію, а п'ять членів ЄС – Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр – не визнали Косово як незалежну державу.
Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Албанія вже багато років є кандидатами на вступ до ЄС. Косово і Боснія та Герцеговина все ще чекають на цей статус.
Додамо
Цього тижня міністр закордонних справ рф сергій лавров також мав відвідати Сербію, яка намагається збалансувати свої прагнення вступити до ЄС із багатовіковим союзом із кремлем. Але його візит скасували, коли сусідні країни закрили свій повітряний простір для його літака.