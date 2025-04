Косово планує подати заявку на членство в ЄС

Цитата

"Ми продовжимо наше прагнення статусу кандидата в члени ЄС, що ми і плануємо зробити наприкінці цього року", - заявив прем'єр-міністр Альбін Курті на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у столиці Пріштіні, додавши, що Косово працює над виконанням вимог щодо інтеграції до блоку.

Як зазначається, незалежність Республіки Косово визнали 97 держав-членів ООН. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.

Доповнення

Лідери політичних груп Європейського парламенту мають намір звернутися до глав держав та урядів країн-членів ЄС напередодні червневого саміту щодо заявки України, Молдови та Грузії на членство в ЄС.

Європейський союз має надати Україні статус кандидата на членство в блоці. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня.