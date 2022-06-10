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Косово планує подати заявку на членство в ЄС

Косово планує подати заявку на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 92884 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Частково визнана держава на Балканах Косово подасть заявку на членство в ЄС до кінця 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на EURACTIV.

Цитата

"Ми продовжимо наше прагнення статусу кандидата в члени ЄС, що ми і плануємо зробити наприкінці цього року", - заявив прем'єр-міністр Альбін Курті на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у столиці Пріштіні, додавши, що Косово працює над виконанням вимог щодо інтеграції до блоку.

Як зазначається, незалежність Республіки Косово визнали 97 держав-членів ООН. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.

Kosovo to apply for EU membership by end of 2022 https://t.co/M9OPOdqceD

— EURACTIV (@EURACTIV) June 10, 2022

Доповнення

Лідери політичних груп Європейського парламенту мають намір звернутися до глав держав та урядів країн-членів ЄС напередодні червневого саміту щодо заявки України, Молдови та Грузії на членство в ЄС.

Європейський союз має надати Україні статус кандидата на членство в блоці. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня.

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