Помічник Гетманцева Сокур намагається уникнути переслідування: що відбувається за лаштунками
Київ • УНН
Євгеній Сокур, колишній в.о. заступника голови ДПС, намагається уникнути кримінального переслідування. Проти нього відкрито кримінальне провадження та ведеться перевірка НАЗК щодо порушень антикорупційного законодавства.
Колишній в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур намагається шукати можливості уникнення кримінальної відповідальність за порушення, які він допустив під час роботи в податковій. Про це УНН стало відомо із власних джерел в правоохоронних органах.
Кабмін 3 січня анулював рішення про призначення виконувачем обовʼязків заступника голови ДПС України Євгенія Сокура - колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева. Після цього голова податкового комітету Ради повідомив, що знову взяв Сокура на роботу.
"Зараз Сокур переживає, бо розуміє, що є за що. Він зараз шукає можливі шляхи вирішення, щоб його не притягли до кримінальної відповідальності", - розповів співрозмовник УНН.
Чому Сокур шукає "компроміс"?
По-перше, проти Сокура вже відкрите кримінальне провадження за службовий злочин. Воно пов’язане з його рішенням про анулювання ліцензії на виробництво пального для ПАТ "Укртатнафта". Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави під час війни. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.
Очевидно, до звільнення з податкової Сокур був впевнений у своїй безкарності, адже діяв не самостійно, а за вказівкою Данила Гетманцева і сподівався, що той його "прикриє" перед правоохоронцями.
Розуміючи, що втрата головою податкового комітету Ради впливу на податківців, може стали сигналом для правоохоронців діяти активніше, Сокур, усвідомив що його патрон навряд чи зможе й надалі захищати його від ДБР.
По-друге, існує велика ймовірність того, що діяльністю Сокура і Гетманцева у податковій зацікавились детективи Національного антикорупційного бюро України. Це сталося після викривального інтервʼю колишньої очільниці податкової Хмельницької області Ірини Зленко. Вона зокрема, зазначила, що в податковій діяло організоване злочинне угрупування на чолі з Гетманцевим і його правою рукою – Євгенієм Сокуром.
«Смотрящі» Гетманцева і рекет замість закону: жорстока правда про роботу ДПС від екскерівника Хмельницької податкової Ірини Зленко16.12.24, 09:43 • 195335 переглядiв
По-третє, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) веде перевірку щодо можливого порушення антикорупційного законодавства з боку Євгенія Сокура.
Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.
Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".
За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.
Тому окрім протоколу НАЗК щодо порушення антикорупційного законодавства і внесення в реєстр корупціонерів, Сокур може також отримати ще одне кримінальне провадження за легалізацію або відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом.
Домовленості за кулісами
Перспективи Сокура у найближчому майбутньому виглядають не надто райдужними. Саме тому, за словами джерела УНН, він намагається використати свої зв’язки та вплив щоб якось врегулювати ситуацію.
Однією з ключових фігур, яка може намагатися впливати на хід розслідувань, є Данило Гетманцев. Раніше він публічно підтримував Сокура, навіть попри токсичну репутацію останнього.
Експерти припускають, що Гетманцев, захищаючи Сокура, діє не лише з мотивів дружби чи довіри, а й через прагнення контролювати колишнього підлеглого, який може мати компромат.
"Гетманцев не те що просто заявив – він уже взяв його до себе назад. Вони просто з нами грають комедію", - вважає Доротич.
При цьому він не виключає, що Гетманцев спробує "пропхнути" свого протеже на нову посаду. "Сокур, не виключаю, що найближчим часом може з’явитися на якійсь новій посаді", - зазначив він.
Ситуація навколо Сокура продовжує розвиватися, а його дії привертають все більше уваги громадськості та антикорупційних органів. Чи вдасться Сокуру уникнути відповідальності? Це питання залишається відкритим, але суспільство має право вимагати прозорого розслідування та справедливості.