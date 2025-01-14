Помічник Гетманцева Сокур намагається уникнути переслідування: що відбувається за лаштунками

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 11009 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 24458 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 49718 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103701 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 129835 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127181 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144547 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173217 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220098 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176283 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103550 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109412 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142488 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 125656 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102427 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 11009 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 42213 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197526 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195426 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 15045 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 19183 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 66990 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 95186 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 91165 перегляди
Актуальне
Помічник Гетманцева Сокур намагається уникнути переслідування: що відбувається за лаштунками

Помічник Гетманцева Сокур намагається уникнути переслідування: що відбувається за лаштунками

Київ • УНН

 • 297340 перегляди

Євгеній Сокур, колишній в.о. заступника голови ДПС, намагається уникнути кримінального переслідування. Проти нього відкрито кримінальне провадження та ведеться перевірка НАЗК щодо порушень антикорупційного законодавства.

Колишній в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур намагається шукати можливості  уникнення кримінальної відповідальність за порушення, які він допустив під час роботи в податковій. Про це УНН стало відомо із власних джерел в правоохоронних органах.

Кабмін 3 січня анулював рішення про призначення виконувачем обовʼязків заступника голови ДПС України Євгенія Сокура - колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева. Після цього голова податкового комітету Ради повідомив, що знову взяв Сокура на роботу.

"Зараз Сокур переживає, бо розуміє, що є за що. Він зараз шукає можливі шляхи вирішення, щоб його не притягли до кримінальної відповідальності", - розповів співрозмовник УНН.

Чому Сокур шукає "компроміс"?

По-перше, проти Сокура вже відкрите кримінальне провадження за службовий злочин. Воно пов’язане з його рішенням про анулювання ліцензії на виробництво пального для ПАТ "Укртатнафта".  Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави під час війни. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Очевидно, до звільнення з податкової Сокур був впевнений у своїй безкарності, адже діяв не самостійно, а за вказівкою Данила Гетманцева і сподівався, що той його "прикриє" перед правоохоронцями.

Розуміючи, що втрата головою податкового комітету Ради впливу на податківців, може стали сигналом для правоохоронців діяти активніше, Сокур, усвідомив що його патрон навряд чи зможе й надалі захищати його від ДБР.

По-друге, існує велика ймовірність того, що діяльністю Сокура і Гетманцева у податковій зацікавились детективи Національного антикорупційного бюро України. Це сталося після викривального інтервʼю колишньої очільниці податкової Хмельницької області Ірини Зленко. Вона зокрема, зазначила, що в податковій діяло організоване злочинне угрупування на чолі з Гетманцевим і його правою рукою – Євгенієм Сокуром.

«Смотрящі» Гетманцева і рекет замість закону: жорстока правда про роботу ДПС від екскерівника Хмельницької податкової Ірини Зленко16.12.24, 09:43 • 195335 переглядiв

По-третє, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) веде перевірку щодо можливого порушення антикорупційного законодавства з боку Євгенія Сокура.

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Тому окрім протоколу НАЗК щодо порушення антикорупційного законодавства і внесення в реєстр корупціонерів, Сокур може також отримати ще одне кримінальне провадження за легалізацію або відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом.

Домовленості за кулісами

Перспективи Сокура у найближчому майбутньому виглядають не надто райдужними. Саме тому, за словами джерела УНН, він намагається використати свої зв’язки та вплив щоб якось врегулювати ситуацію.

Однією з ключових фігур, яка може намагатися впливати на хід розслідувань, є Данило Гетманцев. Раніше він публічно підтримував Сокура, навіть попри токсичну репутацію останнього.

Експерти припускають, що Гетманцев, захищаючи Сокура, діє не лише з мотивів дружби чи довіри, а й через прагнення контролювати колишнього підлеглого, який може мати компромат.

"Гетманцев не те що просто заявив – він уже взяв його до себе назад.  Вони просто з нами грають комедію", - вважає Доротич.

При цьому він не виключає, що Гетманцев спробує "пропхнути" свого протеже на нову посаду. "Сокур, не виключаю, що найближчим часом може з’явитися на якійсь новій посаді", - зазначив він.

Ситуація навколо Сокура продовжує розвиватися, а його дії привертають все більше уваги громадськості та антикорупційних органів. Чи вдасться Сокуру уникнути відповідальності? Це питання залишається відкритим, але суспільство має право вимагати прозорого розслідування та справедливості.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами