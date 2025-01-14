Помічник Гетманцева Сокур намагається уникнути переслідування: що відбувається за лаштунками

Колишній в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур намагається шукати можливості уникнення кримінальної відповідальність за порушення, які він допустив під час роботи в податковій. Про це УНН стало відомо із власних джерел в правоохоронних органах.

Кабмін 3 січня анулював рішення про призначення виконувачем обовʼязків заступника голови ДПС України Євгенія Сокура - колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева. Після цього голова податкового комітету Ради повідомив, що знову взяв Сокура на роботу.

"Зараз Сокур переживає, бо розуміє, що є за що. Він зараз шукає можливі шляхи вирішення, щоб його не притягли до кримінальної відповідальності", - розповів співрозмовник УНН.

Чому Сокур шукає "компроміс"?

По-перше, проти Сокура вже відкрите кримінальне провадження за службовий злочин. Воно пов’язане з його рішенням про анулювання ліцензії на виробництво пального для ПАТ "Укртатнафта". Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави під час війни. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Очевидно, до звільнення з податкової Сокур був впевнений у своїй безкарності, адже діяв не самостійно, а за вказівкою Данила Гетманцева і сподівався, що той його "прикриє" перед правоохоронцями.

Розуміючи, що втрата головою податкового комітету Ради впливу на податківців, може стали сигналом для правоохоронців діяти активніше, Сокур, усвідомив що його патрон навряд чи зможе й надалі захищати його від ДБР.

По-друге, існує велика ймовірність того, що діяльністю Сокура і Гетманцева у податковій зацікавились детективи Національного антикорупційного бюро України. Це сталося після викривального інтервʼю колишньої очільниці податкової Хмельницької області Ірини Зленко. Вона зокрема, зазначила, що в податковій діяло організоване злочинне угрупування на чолі з Гетманцевим і його правою рукою – Євгенієм Сокуром.

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По-третє, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) веде перевірку щодо можливого порушення антикорупційного законодавства з боку Євгенія Сокура.

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Тому окрім протоколу НАЗК щодо порушення антикорупційного законодавства і внесення в реєстр корупціонерів, Сокур може також отримати ще одне кримінальне провадження за легалізацію або відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом.

Домовленості за кулісами

Перспективи Сокура у найближчому майбутньому виглядають не надто райдужними. Саме тому, за словами джерела УНН, він намагається використати свої зв’язки та вплив щоб якось врегулювати ситуацію.

Однією з ключових фігур, яка може намагатися впливати на хід розслідувань, є Данило Гетманцев. Раніше він публічно підтримував Сокура, навіть попри токсичну репутацію останнього.

Експерти припускають, що Гетманцев, захищаючи Сокура, діє не лише з мотивів дружби чи довіри, а й через прагнення контролювати колишнього підлеглого, який може мати компромат.

"Гетманцев не те що просто заявив – він уже взяв його до себе назад. Вони просто з нами грають комедію", - вважає Доротич.

При цьому він не виключає, що Гетманцев спробує "пропхнути" свого протеже на нову посаду. "Сокур, не виключаю, що найближчим часом може з’явитися на якійсь новій посаді", - зазначив він.

Ситуація навколо Сокура продовжує розвиватися, а його дії привертають все більше уваги громадськості та антикорупційних органів. Чи вдасться Сокуру уникнути відповідальності? Це питання залишається відкритим, але суспільство має право вимагати прозорого розслідування та справедливості.