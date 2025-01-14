Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

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Киев  •  УНН

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Евгений Сокур, бывший и.о. заместителя председателя ГНС, пытается избежать уголовного преследования. Против него открыто уголовное производство и ведется проверка НАПК о нарушениях антикоррупционного законодательства.

Бывший и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур пытается искать возможности  избежать уголовной ответственности за нарушения, которые он допустил во время работы в налоговой. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Кабмин 3 января аннулировал решение о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура - бывшего помощника народного депутата Даниила Гетманцева. После этого глава налогового комитета Рады сообщил, что снова взял Сокура на работу.

«Сейчас Сокур переживает, потому что понимает, что есть за что. Он сейчас ищет возможные пути решения, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности», - рассказал собеседник УНН.

Почему Сокур ищет «компромисс»?

Во-первых, против Сокура уже открыто уголовное производство за служебное преступление. Оно связано с его решением об аннулировании лицензии на производство топлива для ПАО «Укртатнафта».  Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства во время войны. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Очевидно, до увольнения из налоговой Сокур был уверен в своей безнаказанности, ведь действовал не самостоятельно, а по указанию Даниила Гетманцева и надеялся, что тот его «прикроет» перед правоохранителями.

Понимая, что потеря главой налогового комитета Рады влияния на налоговиков, может стали сигналом для правоохранителей действовать активнее, Сокур, осознал что его патрон вряд ли сможет и в дальнейшем защищать его от ГБР.

Во-вторых, существует большая вероятность того, что деятельностью Сокура и Гетманцева в налоговой заинтересовались детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Это произошло после разоблачительного интервью бывшей руководительницы налоговой Хмельницкой области Ирины Зленко. Она в частности, отметила, что в налоговой действовала организованная преступная группировка во главе с Гетманцевым и его правой рукой - Евгением Сокуром.

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко16.12.24, 09:43 • 194384 просмотра

В-третьих, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ведет проверку относительно возможного нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Евгения Сокура.

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре «Леонардо».

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Поэтому кроме протокола НАПК о нарушении антикоррупционного законодательства и внесения в реестр коррупционеров, Сокур может также получить еще одно уголовное производство за легализацию или отмывание средств, добытых незаконным путем.

Договора за кулисами

Перспективы Сокура в ближайшем будущем выглядят не слишком радужными. Именно поэтому, по словам источника УНН, он пытается использовать свои связи и влияние чтобы как-то урегулировать ситуацию.

Одной из ключевых фигур, которая может пытаться влиять на ход расследований, является Даниил Гетманцев. Ранее он публично поддерживал Сокура, даже несмотря на токсичную репутацию последнего.

Эксперты предполагают, что Гетманцев, защищая Сокура, действует не только по мотивам дружбы или доверия, но и из-за стремления контролировать бывшего подчиненного, который может иметь компромат.

«Гетманцев не то что просто заявил - он уже взял его к себе обратно.  Они просто с нами играют комедию», - считает Доротич.

При этом он не исключает, что Гетманцев попытается «пропихнуть» своего протеже на новую должность. «Сокур, не исключаю, что в ближайшее время может появиться на какой-то новой должности», - отметил он.

Ситуация вокруг Сокура продолжает развиваться, а его действия привлекают все больше внимания общественности и антикоррупционных органов. Удастся ли Сокуру избежать ответственности? Этот вопрос остается открытым, но общество имеет право требовать прозрачного расследования и справедливости.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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