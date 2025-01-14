Суд у Києві 15 січня розгляне позов власника "Гуліверу" Поліщука до АРМА через заяву Думи про його зв’язки з рф

Шевченківський районний суд міста Києва завтра, 15 січня, розпочне розгляд по суті справи про захист честі, гідності та ділової репутації власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука до Агентства з розшуку і менеджменту активів через заяву його очільниці Олени Думи про нібито російські зв’язки бізнесмена, пише УНН.

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Віктор Поліщук у липні 2024 року звернувся до суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що такий крок є вимушеним через публічну заяву голови агентства Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд спочатку призначив підготовче засідання на 10 жовтня, однак адвокат відповідача не зміг надати документ, який підтверджує, що він має повноваження представляти АРМА в суді. Тому це засідання відбулося 14 листопада, на ньому й призначили розгляд справи по суті.

Додамо

Відкритість Віктора Поліщука до публічного захисту честі, гідності та ділової репутації через заяву посадовиці про його можливі російські зв’язки зацікавили журналістів. Дослідивши цю тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка з проханням надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.

Можна зробити припущення, що така реакція Різаненка викликана тим, що йому насправді немає чого надати для підтвердження поширених тез, а він просто "відпрацьовував" у 2015-2016 роках свої цілі.