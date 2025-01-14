Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Шевченковский районный суд города Киева завтра, 15 января, начнет рассмотрение по существу дела о защите чести, достоинства и деловой репутации владельца столичного БФК «Гулливер» Виктора Полищука к Агентству по розыску и менеджменту активов из-за заявления его руководительницы Елены Думы о якобы российских связях бизнесмена, пишет УНН.

Детали

Виктор Полищук в июле 2024 года обратился в суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за публичного заявления главы агентства Елены Думы о наличии у него и его жены «тесных отношений с кремлевской верхушкой». Полищук отметил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с «кремлевской верхушкой», потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд сначала назначил подготовительное заседание на 10 октября, однако адвокат ответчика не смог предоставить документ, подтверждающий, что он имеет полномочия представлять АРМА в суде. Поэтому это заседание состоялось 14 ноября, на нем и назначили рассмотрение дела по существу.

Добавим

Открытость Виктора Полищука к публичной защите чести, достоинства и деловой репутации из-за заявления чиновницы о его возможных российских связях заинтересовали журналистов. Исследовав эту тему удалось выяснить, что информацию о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко с просьбой предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Можно сделать предположение, что такая реакция Ризаненко вызвана тем, что ему на самом деле нечего предоставить для подтверждения распространенных тезисов, а он просто «отрабатывал» в 2015-2016 годах свои цели.