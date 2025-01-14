Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах рф: у Генштабі розповіли деталі
Київ • УНН
ЗСУ завдали наймасовішого удару по військових об'єктах рф на відстані до 1100 км вглиб території. Атаковано нафтопереробні заводи, хімічний завод та інші стратегічні об'єкти в чотирьох регіонах.
У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
Деталі
За даними Генштабу, знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.
Також, уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо - стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу рф. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – "Тор" та "Бук", йдеться у повідомленні.
Воронеж атакували дрони, прогриміли потужні вибухи13.01.25, 07:18 • 27280 переглядiв
Як повідомили у Генштабі, до виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.
"Окрім цього, підрозділами Головного управління розвідки та Служби безпеки України уражено стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу рф - Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез". На обох об’єктах зайнялась пожежа. Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію рф триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - резюмували у Генштабі.
Втрати окупантів за добу: ліквідовано 1330 загарбників - Генштаб14.01.25, 07:23 • 25450 переглядiв