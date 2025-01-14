Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
Киев • УНН
ВСУ нанесли самый массовый удар по военным объектам рф на расстоянии до 1100 км вглубь территории. Атакованы нефтеперерабатывающие заводы, химический завод и другие стратегические объекты в четырех регионах.
В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.
Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо - стратегический объект военно-промышленного комплекса рф. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук", говорится в сообщении.
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Как сообщили в Генштабе, к выполнению этой боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.
"Кроме этого, подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса рф - Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар. Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию рф будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - резюмировали в Генштабе.
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