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Авіаудар рф по Сумах: під завалами людей не виявили

Авіаудар рф по Сумах: під завалами людей не виявили

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В Сумах після російського авіаудару 13 січня ніхто не постраждав. Зазнали пошкоджень адміністративна та складська будівлі. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна двоповерхового житлового будинку.

В Сумах в пошкоджених внаслідок російського авіаудару ввечері 13 січня адміністративній та складській будівлі під завалами людей не було виявлено. Про це у вівторок повідомили в ДСНС, передає УНН.

13 січня, пізно ввечері, ворожа авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури в Сумах.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлі. Також вибуховою хвилею вибито вікна в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку.

Співробітники ДСНС обстежили територію по якій було нанесено удар. В пошкоджених приміщеннях під завалами людей не було виявлено 

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Доповнення

Ворожі війська минулої доби, 13 січня, обстріляли 12 громад Сумської області, спричинивши 128 вибухів. Унаслідок атак з використанням артилерії, мінометів та дронів загинула одна людина, ще одна поранена.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
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