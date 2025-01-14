Авіаудар рф по Сумах: під завалами людей не виявили
Київ • УНН
В Сумах після російського авіаудару 13 січня ніхто не постраждав. Зазнали пошкоджень адміністративна та складська будівлі. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна двоповерхового житлового будинку.
В Сумах в пошкоджених внаслідок російського авіаудару ввечері 13 січня адміністративній та складській будівлі під завалами людей не було виявлено. Про це у вівторок повідомили в ДСНС, передає УНН.
13 січня, пізно ввечері, ворожа авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури в Сумах.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлі. Також вибуховою хвилею вибито вікна в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку.
Співробітники ДСНС обстежили територію по якій було нанесено удар. В пошкоджених приміщеннях під завалами людей не було виявлено
Доповнення
Ворожі війська минулої доби, 13 січня, обстріляли 12 громад Сумської області, спричинивши 128 вибухів. Унаслідок атак з використанням артилерії, мінометів та дронів загинула одна людина, ще одна поранена.