Авіаудар рф по Сумах: під завалами людей не виявили

В Сумах в пошкоджених внаслідок російського авіаудару ввечері 13 січня адміністративній та складській будівлі під завалами людей не було виявлено. Про це у вівторок повідомили в ДСНС, передає УНН.

13 січня, пізно ввечері, ворожа авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури в Сумах.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлі. Також вибуховою хвилею вибито вікна в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку.

Співробітники ДСНС обстежили територію по якій було нанесено удар. В пошкоджених приміщеннях під завалами людей не було виявлено - йдеться у повідомленні ДСНС.

Доповнення

Ворожі війська минулої доби, 13 січня, обстріляли 12 громад Сумської області, спричинивши 128 вибухів. Унаслідок атак з використанням артилерії, мінометів та дронів загинула одна людина, ще одна поранена.