Вечірня атака на Суми: що відомо про наслідки авіаудару по місту

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У Сумах внаслідок ворожої авіаційної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють рятувальники, за попередніми даними постраждалих немає.

У Сумах внаслідок ворожого удару пошкоджена інфраструктура. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Увечері 13 січня в місті Суми пролунали вибухи внаслідок авіаційної атаки з боку противника. Ударом було пошкоджено міський інфраструктурний об'єкт. 

На місці інциденту невідкладно розпочали роботу рятувальні служби, які оцінюють масштаби руйнувань і забезпечують безпеку території. За попередніми даними, постраждалих внаслідок нападу немає. 

Місцева влада закликає громадян залишатися пильними, дотримуватися правил безпеки й уникати перебування поблизу небезпечних зон. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в місті Суми пролунав вибух.

У Сумах пролунав вибух 13.01.25, 23:08 • 39815 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
sumyСуми

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