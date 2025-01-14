Вечірня атака на Суми: що відомо про наслідки авіаудару по місту
Київ • УНН
У Сумах внаслідок ворожої авіаційної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють рятувальники, за попередніми даними постраждалих немає.
У Сумах внаслідок ворожого удару пошкоджена інфраструктура. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Увечері 13 січня в місті Суми пролунали вибухи внаслідок авіаційної атаки з боку противника. Ударом було пошкоджено міський інфраструктурний об'єкт.
На місці інциденту невідкладно розпочали роботу рятувальні служби, які оцінюють масштаби руйнувань і забезпечують безпеку території. За попередніми даними, постраждалих внаслідок нападу немає.
Місцева влада закликає громадян залишатися пильними, дотримуватися правил безпеки й уникати перебування поблизу небезпечних зон.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в місті Суми пролунав вибух.