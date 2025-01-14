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Вечерняя атака на Сумы: что известно о последствиях авиаудара по городу

Киев  •  УНН

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В Сумах в результате вражеской авиационной атаки поврежден инфраструктурный объект. На месте работают спасатели, по предварительным данным пострадавших нет.

В Сумах в результате вражеского удара повреждена инфраструктура. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вечером 13 января в городе Сумы прогремели взрывы в результате авиационной атаки со стороны противника. Ударом был поврежден городской инфраструктурный объект. 

На месте инцидента безотлагательно начали работу спасательные службы, которые оценивают масштабы разрушений и обеспечивают безопасность территории. По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет. 

Местные власти призывают граждан оставаться бдительными, соблюдать правила безопасности и избегать пребывания вблизи опасных зон. 

Напомним,

Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремел взрыв.

В Сумах прогремел взрыв13.01.25, 23:08 • 10541 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
sumyСумы

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