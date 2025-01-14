Вечерняя атака на Сумы: что известно о последствиях авиаудара по городу
Киев • УНН
В Сумах в результате вражеской авиационной атаки поврежден инфраструктурный объект. На месте работают спасатели, по предварительным данным пострадавших нет.
В Сумах в результате вражеского удара повреждена инфраструктура. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Вечером 13 января в городе Сумы прогремели взрывы в результате авиационной атаки со стороны противника. Ударом был поврежден городской инфраструктурный объект.
На месте инцидента безотлагательно начали работу спасательные службы, которые оценивают масштабы разрушений и обеспечивают безопасность территории. По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет.
Местные власти призывают граждан оставаться бдительными, соблюдать правила безопасности и избегать пребывания вблизи опасных зон.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремел взрыв.