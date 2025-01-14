Вечерняя атака на Сумы: что известно о последствиях авиаудара по городу

В Сумах в результате вражеского удара повреждена инфраструктура. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вечером 13 января в городе Сумы прогремели взрывы в результате авиационной атаки со стороны противника. Ударом был поврежден городской инфраструктурный объект.

На месте инцидента безотлагательно начали работу спасательные службы, которые оценивают масштабы разрушений и обеспечивают безопасность территории. По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет.

Местные власти призывают граждан оставаться бдительными, соблюдать правила безопасности и избегать пребывания вблизи опасных зон.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремел взрыв.

В Сумах прогремел взрыв