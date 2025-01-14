Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили
Киев • УНН
В Сумах после российского авиаудара 13 января никто не пострадал. Получили повреждения административное и складское здания. Взрывной волной также повреждены окна двухэтажного жилого дома.
В Сумах в поврежденных в результате российского авиаудара вечером 13 января административном и складском здании под завалами людей не было обнаружено. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.
13 января, поздно вечером, вражеская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах.
По предварительной информации, в результате атаки повреждены административное и складское здания. Также взрывной волной выбиты окна в многоквартирном двухэтажном жилом доме.
Сотрудники ГСЧС обследовали территорию по которой был нанесен удар. В поврежденных помещениях под завалами людей не было обнаружено
Дополнение
Вражеские войска за прошедшие сутки, 13 января, обстреляли 12 громад Сумской области, вызвав 128 взрывов. В результате атак с использованием артиллерии, минометов и дронов погиб один человек, еще один ранен.