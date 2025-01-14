Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

В Сумах в поврежденных в результате российского авиаудара вечером 13 января административном и складском здании под завалами людей не было обнаружено. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

13 января, поздно вечером, вражеская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах.

По предварительной информации, в результате атаки повреждены административное и складское здания. Также взрывной волной выбиты окна в многоквартирном двухэтажном жилом доме.

Сотрудники ГСЧС обследовали территорию по которой был нанесен удар. В поврежденных помещениях под завалами людей не было обнаружено