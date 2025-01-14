Обстріли Сумщини: понад 80 атак, є жертви і руйнування

Ворожі війська продовжили обстріли прикордонних територій Сумської області, у результаті яких пролунали 128 вибухів. На жаль, є жертви і постраждалі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Вибухи відбулись на території кількох громад області, зокрема Хотінської, Юнаківської, Білопільської, Ворожбянської, Краснопільської, Великописарівської, Путивльської, Глухівської, Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Свеської.

Зокрема, в Середино-Будській громаді було зафіксовано скидання вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів та артилерійські обстріли, які призвели до кількох вибухів. У Шалигинській громаді ворог скинув мінометні снаряди і здійснив атаку за допомогою FPV-дронів. В Есманьській громаді артилерія і міномети росіян спричинили серію вибухів.

У Великописарівській громаді удари безпілотників і мінометні обстріли пошкодили кілька житлових будинків, гаражів та автомобілів. Унаслідок атак одна цивільна особа загинула, ще одна отримала поранення. У Краснопільській та Ворожбянській громадах ворог також застосував безпілотники, в результаті чого були пошкоджені будівлі.

У Юнаківській громаді відбулося кілька вибухів після атаки керованими авіаційними бомбами та обстрілів з самохідних артилерійських установок. У Свеській громаді також зафіксовані вибухи від атак дронів.

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