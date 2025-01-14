Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Вражеские войска продолжили обстрелы приграничных территорий Сумской области, в результате которых прозвучали 128 взрывов. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Взрывы произошли на территории нескольких громад области, в частности Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Глуховской, Эсманьской, Шалигинской, Середино-Будской и Свеской.

В частности, в Середино-Будской громаде был зафиксирован сброс взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские обстрелы, которые привели к нескольким взрывам. В Шалыгинской громаде враг сбросил минометные снаряды и совершил атаку с помощью FPV-дронов. В Эсманьской громаде артиллерия и минометы россиян вызвали серию взрывов.

В Великописаревской громаде удары беспилотников и минометные обстрелы повредили несколько жилых домов, гаражей и автомобилей. В результате атак один гражданский человек погиб, еще один получил ранения. В Краснопольской и Ворожбянской громадах враг также применил беспилотники, в результате чего были повреждены здания.

В Юнаковской громаде произошло несколько взрывов после атаки управляемыми авиационными бомбами и обстрелов из самоходных артиллерийских установок. В Свесской громаде также зафиксированы взрывы от атак дронов.

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