Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 103578 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 104271 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 110526 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 214007 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 276852 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 220947 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 280078 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 149941 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128735 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116379 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приезжай в пятницу: Зеленский согласился встретиться с Фицо, но в Киеве

Приезжай в пятницу: Зеленский согласился встретиться с Фицо, но в Киеве

13 января, 17:16 • 42637 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 72110 просмотра
Зеленский ввел санкции против финсектора рф: под ограничениями 140 различных субъектов

Зеленский ввел санкции против финсектора рф: под ограничениями 140 различных субъектов

13 января, 19:42 • 33093 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных контингентов в Украине

Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных контингентов в Украине

13 января, 20:02 • 28897 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

13 января, 21:11 • 28071 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 72110 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 91936 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 101157 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 103578 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 107147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 60157 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 101188 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 93970 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 100947 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

10 января, 15:27 • 127038 просмотра
Актуальное
Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Киев  •  УНН

 • 2835 просмотра

Read in English

Вражеские войска обстреляли 12 громад Сумской области, вызвав 128 взрывов. В результате атак с использованием артиллерии, минометов и дронов погиб один человек, еще один ранен.

Вражеские войска продолжили обстрелы приграничных территорий Сумской области, в результате которых прозвучали 128 взрывов. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Взрывы произошли на территории нескольких громад области, в частности Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Глуховской, Эсманьской, Шалигинской, Середино-Будской и Свеской.

В частности, в Середино-Будской громаде был зафиксирован сброс взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские обстрелы, которые привели к нескольким взрывам. В Шалыгинской громаде враг сбросил минометные снаряды и совершил атаку с помощью FPV-дронов. В Эсманьской громаде артиллерия и минометы россиян вызвали серию взрывов.

В Великописаревской громаде удары беспилотников и минометные обстрелы повредили несколько жилых домов, гаражей и автомобилей. В результате атак один гражданский человек погиб, еще один получил ранения. В Краснопольской и Ворожбянской громадах враг также применил беспилотники, в результате чего были повреждены здания.

В Юнаковской громаде произошло несколько взрывов после атаки управляемыми авиационными бомбами и обстрелов из самоходных артиллерийских установок. В Свесской громаде также зафиксированы взрывы от атак дронов.

Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света13.01.25, 15:37 • 25470 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sumyСумы

Обратиться по вопросам размещения рекламы