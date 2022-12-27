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Серби встановили нові барикади в Митровиці

Серби встановили нові барикади в Митровиці

Київ • УНН

 • 266597 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Серби, що протестують у північному Косові, звели кілька нових вуличних барикад у вівторок, через кілька годин після того, як Белград заявив, що приводить свою армію в стан підвищеної бойової готовності після кількох тижнів ескалації напруженості із Приштиною. Про це УНН пише посилаючись на портал kossev.info.

Деталі

Нові загородження з важко навантажених вантажівок було встановлено за одну ніч у Митровиці, місті на півночі Косова, розділеному між косовськими сербами та етнічними албанцями.

Вперше від початку недавньої кризи серби перекрили вулиці в одному з головних міст. До цього часу барикади в основному зводилися на дорогах, що ведуть до косово-сербського кордону.

Доповнення

Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести збройні сили країни у стан підвищеної бойової готовності пізно у понеділок.
Косово, яке колись було частиною Сербії, але населення якого майже повністю складається з албанців, є незалежним з 2008 року. Сербія цього не визнала та продовжує претендувати на територію.

Вучич шість разів за останні п'ять років приводив у бойову готовність сербські збройні сили. Місія КФОР під проводом НАТО забезпечує мир у Косові з 1999 року.

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