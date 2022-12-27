Серби встановили нові барикади в Митровиці

Деталі

Нові загородження з важко навантажених вантажівок було встановлено за одну ніч у Митровиці, місті на півночі Косова, розділеному між косовськими сербами та етнічними албанцями.

Вперше від початку недавньої кризи серби перекрили вулиці в одному з головних міст. До цього часу барикади в основному зводилися на дорогах, що ведуть до косово-сербського кордону.

Доповнення

Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести збройні сили країни у стан підвищеної бойової готовності пізно у понеділок.

Косово, яке колись було частиною Сербії, але населення якого майже повністю складається з албанців, є незалежним з 2008 року. Сербія цього не визнала та продовжує претендувати на територію.

Вучич шість разів за останні п'ять років приводив у бойову готовність сербські збройні сили. Місія КФОР під проводом НАТО забезпечує мир у Косові з 1999 року.