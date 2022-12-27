Сербы установили новые баррикады в Митровице

Детали

Новые заграждения из тяжело нагруженных грузовиков были установлены за одну ночь в Митровице, городе на севере Косово, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами.

Впервые с начала недавнего кризиса сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До этого баррикады в основном возводились на дорогах, ведущих к косово-сербской границе.

Дополнение

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности поздно в понедельник.

Косово, которое когда-то было частью Сербии, но население которого почти полностью состоит из албанцев, является независимым с 2008 года. Сербия этого не признала и продолжает претендовать на территорию.

Вучич шесть раз за последние пять лет приводил в боевую готовность сербские вооруженные силы. Миссия КФОР под руководством НАТО обеспечивает мир в Косово с 1999 года.