Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українського режисера Олега Сенцова немає ні в московському СІЗО "Бутирка", ні в "Лефортово". Про це ТАСС повідомили в Громадській спостережній комісії Москви, передає УНН.
"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином його місцезнаходження залишається невідомим", - сказали в ГСК.
Раніше повідомлялося, що засуджений в Росії за підготовку терактів в Криму режисер Олег Сенцов доставлений до Москви для обміну з українською стороною.
Нагадаємо, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.