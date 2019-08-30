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Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово" - ЗМІ

Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16250 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українського режисера Олега Сенцова немає ні в московському СІЗО "Бутирка", ні в "Лефортово". Про це ТАСС повідомили в Громадській спостережній комісії Москви, передає УНН.

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином його місцезнаходження залишається невідомим", - сказали в ГСК.

Раніше повідомлялося, що засуджений в Росії за підготовку терактів в Криму режисер Олег Сенцов доставлений до Москви для обміну з українською стороною. 

Нагадаємо, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.

Українські Національні Новини

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