Сенцов перед прем’єрою фільму “Носоріг” зробив фото на підтримку бранців Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На 78-му Венеційському кінофестивалі перед світовою прем’єрою фільму “Носоріг” команда фільму провела акцію на підтримку українських політв’язнів у РФ та в окупованому Криму. Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов, передає УНН.
Деталі
"Перед прем'єрою "Носорога" на Венеційскому фестивалі", - написав Сенцов під фото.
На плакатах, з якими команда зробила фото, були надписи "Free Ukrainian Kremlin’s Hostages” та "#PrisonersVoice" - заклики звільнити українських політв’язнів.
Доповнення
Сьогодні, 10 вересня, в офіційній конкурсній програмі "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму Олега Сенцова Rhino/Носоріг.
Історія стрічки заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова. Оператором-постановником стрічки виступив відомий польський оператор Богуміл Годфрейув.
Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німеччини. Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.
Додамо
У 2019 р. тріумфальну перемогу в секції "Горизонти" 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка Валентина Васяновича "Атлантида". Цього року Валентин Васянович представляє в основному конкурсі фестивалю свою нову стрічку "Відблиск", а в "Горизонтах" разом із "Носорогом" за перемогу змагається стрічка "Цензорка" Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України.