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Сенцов перед премьерой фильма "Носорог" сделал фото в поддержку узников Кремля

Сенцов перед премьерой фильма "Носорог" сделал фото в поддержку узников Кремля

Киев  •  УНН

 • 17681 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 78-м Венецианском кинофестивале перед мировой премьерой фильма “Носорог” команда фильма провела акцию в поддержку украинских политзаключенных в РФ и в оккупированном Крыму. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает УНН.

Детали

"Перед премьерой "Носорога" на Венецианском фестивале", - написал Сенцов под фото.

На плакатах, с которыми команда сделала фото, были надписи "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" - призывы освободить украинских политзаключенных.

Дополнение

Сегодня, 10 сентября, в официальной конкурсной программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова Rhino/Носорог.

История ленты основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. Оператором-постановщиком ленты выступил известный польский оператор Богумил Годфрейув.

Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года.

Добавим

В 2019 году триумфальную победу в секции "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля получила лента Валентина Васяновича "Атлантида". В этом году Валентин Васянович представляет в основном конкурсе фестиваля свою новую ленту "Блик", а в "Горизонте" вместе с "Носорогом" за победу борется лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины.

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