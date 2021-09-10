Сенцов перед премьерой фильма "Носорог" сделал фото в поддержку узников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 78-м Венецианском кинофестивале перед мировой премьерой фильма “Носорог” команда фильма провела акцию в поддержку украинских политзаключенных в РФ и в оккупированном Крыму. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает УНН.
Детали
"Перед премьерой "Носорога" на Венецианском фестивале", - написал Сенцов под фото.
На плакатах, с которыми команда сделала фото, были надписи "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" - призывы освободить украинских политзаключенных.
Дополнение
Сегодня, 10 сентября, в официальной конкурсной программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова Rhino/Носорог.
История ленты основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. Оператором-постановщиком ленты выступил известный польский оператор Богумил Годфрейув.
Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года.
Добавим
В 2019 году триумфальную победу в секции "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля получила лента Валентина Васяновича "Атлантида". В этом году Валентин Васянович представляет в основном конкурсе фестиваля свою новую ленту "Блик", а в "Горизонте" вместе с "Носорогом" за победу борется лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины.