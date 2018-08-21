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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12749 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сенцов отримує спецхарчування - Москалькова

Київ • УНН

 • 10818 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український політв'язень в Росії Олег Сенцов отримує спецхарчування Nutridrink. Про це російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила на прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Сенцов отримує спецхарчування - Москалькова

"Вчора у Сенцова був проведений консиліум лікарів, збиралися лікарі ФСВП і міської лікарні Салехарда, вони визначали, який його стан на сьогоднішній день. На сьогоднішній день - задовільний, він пересувається, встає, отримує спеціальне харчування Nutridrink", - повідомила Москалькова.

Нагадаємо, сьогодні в Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в'язниці.

Раніше сестра Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що він втрачає надію і більше не вірить, що після ста днів голодування в російській в'язниці його звільнять.

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