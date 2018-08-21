Сенцов отримує спецхарчування - Москалькова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український політв'язень в Росії Олег Сенцов отримує спецхарчування Nutridrink. Про це російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила на прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Вчора у Сенцова був проведений консиліум лікарів, збиралися лікарі ФСВП і міської лікарні Салехарда, вони визначали, який його стан на сьогоднішній день. На сьогоднішній день - задовільний, він пересувається, встає, отримує спеціальне харчування Nutridrink", - повідомила Москалькова.
Нагадаємо, сьогодні в Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в'язниці.
Раніше сестра Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що він втрачає надію і більше не вірить, що після ста днів голодування в російській в'язниці його звільнять.