Сенцов получает спецпитание – Москалькова

"Вчера у Сенцова был проведен консилиум врачей, собирались врачи ФСИН и городской больницы Салехарда, они определяли, каково его состояние на сегодняшний день. На сегодняшний день - удовлетворительное, он передвигается, встает, получает специальное питание Nutridrink", - сообщила Москалькова.



Напомним, сегодня в Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.



Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан сообщала, что он теряет надежду и больше не верит, что после ста дней голодания в российской тюрьме его освободят.



